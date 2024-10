La indignación de Miguel Ángel Revilla, tras los audios del emérito: "Es terrible lo que estamos viendo. Hace años que llevo una cruzada contra este hombre"

La parte más grave, según Revilla, es "la enorme cantidad de dinero que el emérito tiene en el extranjero". Miguel Ángel ha añadido que hay una corte de "cortesanos y aduladores" cercana a la monarquía que está disculpando al emérito. "Lo consideran como algo normal y un señor que no paga impuestos en España no es español…a ese que se le llenaba la boca en España, se ha domiciliado fiscalmente en otro país" ha declarado. "No acierto a entender como una parte del país puede disculpar a un personaje de estos que encima, no se arrepiente de nada" ha concluido.