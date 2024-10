Sol Sánchez denunció "acoso" por parte de la dirección de IU en Madrid: "Muchas veces no se dice porque convierten tu vida en un infierno"

"Estoy escuchando muchos comentarios sobre quién lo sabía y quién no o el motivo de que se ocultase. No se pueden denunciar rumores, se denuncia cuando alguien alza la voz. Para que eso tenga un buen camino, los partidos políticos tienen que cumplir las leyes. Tienen que existir protocolos de acoso, buzón de denuncias... eso permitiría a las víctimas poder hacer una denuncia que no le perjudique", ha comenzado narrando Sol Sánchez.