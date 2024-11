Joan Baldoví, líder de Compromís, sobre la gestión de la riada en Valencia: "El Gobierno no ha estado a la altura esperada"

Respecto a si la Generalitat ha estado a la altura gestionando esta tragedia, el político ha comentado que no lo ha estado: "No estuvo a la altura el día de la tragedia y tampoco lo está en los días posteriores". Según Baldoví, esto se ha demostrado cuando la alarma, el día de la catástrofe, llegó tarde: "Los que hemos sido alcaldes sabemos la importancia de que los servicios lleguen a tiempo. Siempre prefiero que me critiquen por precavido que por no haber tomado las decisiones", ha sostenido.