La alcaldesa de Paiporta no descarta sumarse a la causa judicial: "El que lo ha hecho, que lo pague"

Sobre la manifestación que este sábado se ha producido en Valencia, ha dejado clara su opinión: "La entiendo y la valoro, pero yo en este momento no puedo acudir a una manifestación porque tengo tantos problemas urgentes en mi municipio que solo puedo dedicarme a esto. No he querido entrar en ataques porque a nosotros nos sirve de nada, pero ya he dicho que más adelante pediremos explicaciones, responsabilidades y veremos si nos personamos en la causa. La situación ha sido gravísima. Si alguien es responsable... el que lo ha hecho, que lo pague", ha sentenciado.