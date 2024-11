Presidente de SOS Desaparecidos, sobre las víctimas de la DANA: "Se ha mentido en cifras y ayudas"

Respecto a la responsabilidad en la gestión, Amills ha declarado que " no es cuestión de colores políticos ", subrayando que se debe actuar contra "los que han mentido, y punto, sean de donde sean". "Se trata de buscar a las personas que no han cumplido y encima nos han mentido", ha recalcado.

Amills ha denunciado que se ha mentido "en cifras, cuando la Generalitat y el Ministerio del Interior daban cifras diferentes", y se ha mentido también, en "las ayudas" . Según ha afirmado, SOS Desaparecidos ha recibido muchas llamadas de personas que desean "unirse" a la demanda: "Creo que es justa, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, teníamos que mostrar empatía".

"Creo que cuando tienes el dolor de todo un pueblo, ese dolor solo puedes calmarlo con solidaridad, y eso también significa defender la verdad y la justicia, al menos lo que cada uno entienda como justicia", ha señalado, añadiendo que "no va a pedir dinero a nadie". "Es una acción nuestra", ha enfatizado. Joaquín Amills ha explicado que no cree en la "mala fe de ocultar las cifras", sino en la falta de "responsabilidad de los políticos". "No puedo quedarme con los brazos cruzados ante el dolor y la impotencia de todos estos días", ha concluido.