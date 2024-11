La panadería de Palmi en Paiporta ha quedado completamente destrozada debido a la DANA y al lodo arrastrado por la riada en Valencia. En 'La mirada crítica', hemos querido conocer más sobre este negocio centenario, que pertenecía a sus abuelos y que fue heredado por Palmi y su hermano. Ambos eran conocidos en el pueblo por su pan y bollería de calidad. "Nosotros lo hemos heredado, no lo hemos creado. Con todo el dolor en nuestro corazón, ayer pedimos la liquidación de la empresa" , ha explicado la propietaria, visiblemente afectada.

Palmi ha recordado el momento en que la riada arrasó su negocio. " Hemos perdido todo; cuando el agua llegó, las neveras estaban flotando y menos mal que me acordé de bajar los plomos" , ha contado sobre la noche en que se vieron obligados a ponerse a salvo. " El mostrador lo arrancó el agua, flotó y rompió el techo" , ha añadido. La empresaria lamenta la pérdida de su panadería y reconoce que, junto a otros negocios vecinos, no tienen recursos para recuperarse.

El caso de Palmi refleja la realidad de muchos valencianos que han perdido todo y no tienen recursos para reabrir sus negocios. "Mi hermano tiene 50 años y yo 54, no podemos remontar nada. No soy el único caso, aquí hay un montón de negocios que conocemos y lo hemos perdido todo", ha explicado sobre la calle donde estaba su panadería.