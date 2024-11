Alcalde de Cártama, Málaga: "No es la primera vez que nos inundamos porque el río Guadalhorce no se limpia, pero no se hace nada"

Gallardo ha denunciado la falta de mantenimiento del río Guadalhorce y la ausencia de un plan para limpiar y canalizar el cauce. "Esto no es nuevo en Cártama; ya hemos tenido varias inundaciones", ha afirmado, visiblemente molesto. Según el alcalde, el problema se ha repetido debido a la falta de intervención en el cauce: "El río Guadalhorce no se limpia, los arroyos no se limpian, y no hay cauce por donde pase el agua", ha declarado.