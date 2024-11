Respecto a cómo fue contactado, Gan ha explicado que Mazón le solicitó una reunión personal a través de un conocido. "Fue una llamada simple. Me pidieron desarrollar un plan, transformarlo en programas y gestionar adecuadamente los presupuestos", ha detallado. "Yo no voy a un puesto de carácter político aunque esta este impuesta. A mi me han pedido una función técnica", ha añadido al respecto.