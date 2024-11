Alcalde de Utiel, sobre la visita de los Reyes: "Estuvieron muy cercanos. Por unas horas nos olvidamos de lo que hemos sufrido"

El alcalde de Utiel ha preferido no pronunciarse sobre si Calos Mazón debe o no dimitir: "Ahora lo que toca es que todos hagamos lo correcto. La ciudadanía lo que espera es que ahora nos movamos en conjunto y luego ya veremos. No soy yo el adecuado para decir lo que tienen que hacer y solo pido la colaboración de todas las Administraciones para trabajar conjuntamente."