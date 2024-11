Ximo Herrero, agricultor que lo ha perdido todo en la DANA: "Me roban 7000 kilos de naranjas y no he recibido ayudas"

"Un 80 % de las parcelas las tengo afectadas, y en una de ellas que quedó bien de cítricos, el martes pasado me he encontrado al vecino que me llama diciendo que estaban robando la naranja: alrededor de unos 6.000 kilos, más 1.000 kilos que había en el suelo", ha declarado el agricultor. Estas naranjas eran su última esperanza: "Eran con las que seguir y tirar adelante, con las que no desfallecer y seguir adelante".