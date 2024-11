Elisa Mouliaá, sobre la denuncia a Iñigo Errejón: "No me arrepiento. Tengo la conciencia tranquila"

Mouliaá ha insistido en que no se arrepiente de haber dado el paso de denunciar, asegurando que lo hizo por un impulso genuino y consciente. "Creo que he hecho lo que tenía que hacer, tengo la conciencia tranquila", ha declarado. Según la actriz, su decisión de hablar públicamente surgió cuando comenzaron a cuestionarse las denuncias anónimas contra Errejón. "Me di cuenta de que las estaban calificando como falsas porque eran anónimas, y supe que tenía que hablar para proteger a las mujeres que venían detrás", ha añadido.