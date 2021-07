Cristina Cifuentes estuvo en el estreno de ‘La última cena’ y ha repetido. Paz Padilla le preguntaba si no había recibido críticas por su participación en el programa y ella asentía, despreocupada: “Me dicen que por qué vengo y yo les digo que porque me da la gana”.

De plato principal había lengua de ternera y la expolítica nos contaba: “No he comido lengua en mi vida pero me la he tenido que tragar alguna vez”. Iba a probarlo y también a darlo todo, por eso, no lo ha dudado cuando Lydia Lozano le ha pedido que le acompañara bailando un chuminero.