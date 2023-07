Marta Flich, sorprendida por su marido y amigos antes del estreno de 'GH VIP': "Lo vas a hacer genial"

Marta se considera una mujer positiva por naturaleza y precisamente con optimismo recibió la llamada de una secretaria de la cadena: "Me llamó la secretaria de uno de los jefazos y me dijo que me querían ver en el despacho; cuando llegué estaban dos jefazos allí sentados y me dijeron directamente que volvía 'GH VIP' y querían que lo presentase yo; les pregunté que si estaban seguros y tiré para adelante".