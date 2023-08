Juan José Ballesta rompe a llorar en su entrevista con Sandra Barneda

La llamada de Laura, hermana de Juanjo, hace llorar al actor

Ballesta confiesa que regaló el Goya que ganó como mejor actor

Juan José Ballesta hace balance de su carrera profesional y sentimental en ‘La última noche’ junto a Sandra Barneda. Durante la entrevista, el actor habla de Vero, la madre de su hijo y la mujer de su vida: "Siempre la llevo en mi corazón", admite. "Hemos estado muchos años juntos, somos familia. Aunque no vivamos juntos, es mi familia y lo que le pase a ella, me pasa a mí". Tras esto, se produce la llamada telefónica de Laura, hermana de Juanjo.

"Quería decirle algo. Estoy súper orgullosa de ti, de la persona que eres, la persona en la que te has convertido, el corazón que tienes… te amo", le dice Laura a su hermano, que rompe a llorar. "Siempre ha estado muy pendiente de mí. Si no fuera mi hermana, ella sí que sería la mujer de mi vida", confiesa el actor. Sandra Barneda se acerca para consolarle.

"Mi hermana siempre ha estado ahí", confiesa un Juanjo emocionado. "Ha sido un apoyo en mi vida, cuando he estado mal, cuando he estado bien... siempre ha estado ahí para decirme las cosas buenas, cuando me he venido abajo por amor o por lo que fuera... siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, siempre ha estado en la retaguardia, ha sido siempre mi mano derecha".

Juan José Ballesta regala el Goya que ganó

Juanjo Ballesta asegura que la fama no le ha cambiado. Sigue viviendo en su barrio y sigue teniendo a los mismos amigos de siempre. Le vino el éxito a los 12 años y siempre ha sido muy generoso. Tanto que regaló el Goya que ganó como mejor actor revelación por la película ‘El Bola’: “Todo lo que he tenido, lo he repartido”. También ese premio.