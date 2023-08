El kayak que utilizó Daniel Sancho, a alcance de curiosos y tirado en la playa: "Es una prueba contaminada"

La policía tailandesa no tiene dudas: Daniel Sancho, de 29 años de edad, es el asesino del médico colombiano Edwin Arrieta. Las primeras investigaciones no solo señalan al hijo del actor Rodolfo Sancho, si no que además aseguran que para deshacerse del cuerpo el joven utilizó un kayak que previamente compró en una playa por 1.000 dólares.