Nacho Palau deja la puerta abierta a una reconciliación con Miguel Bosé y cuenta cómo fue su reencuentro

Este verano se ha producido un reencuentro que parecía imposible: el de Miguel Bosé y Nacho Palau . El cantante y el que fuera su pareja durante 26 años se reencontraban durante unas idílicas vacaciones familiares en Mallorca, unos días que han disfrutado en compañía de sus cuatro hijos y que ponen de manifiesto que las tensiones entre la ex pareja se han suavizado y mucho.

Nacho Palau ha contado con todo lujo de detalles cómo ha sido su reencuentro con Nacho y los colaboradores han visto en las palabras del ex superviviente claras intenciones de dejar la puerta abierta a una reconciliación:

Aunque Nacho no quería dar detalles sobre sus sentimientos y sobre las conversaciones que mantuvo con Miguel, lo cierto es que el ex supervivientes sí que ha dejado la puerta abierta a convertirse de nuevo en pareja:

"Nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo, ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él (...) Los niños nos preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondimos que de momento la cosa va tranquila".