El Debate final de las tentaciones 7 (08/11/21), completo en HD

Fani volvió a caer en la tentación, esta vez con Julián, y Christofer decidió que ya no aguantaba más. Aunque en la hoguera de confrontación que tuvieron tras el desliz él decidió seguir adelante y darle otra oportunidad a su novia, en la hoguera final decidió poner punto y final a su relación. Las bonitas palabras que le dijo Fani no hicieron mella en él, o al menos eso pensábamos. Porque ambos tuvieron una larga conversación cuando la hoguera se apagó… y acabaron retomando su relación al día siguiente de haber roto.

Jesús estaba muy nervioso cuando entró en el plató y luego entendimos muy bien qué era lo que le traía de cabeza. Así nos lo contó: “Jesús sigue teniendo súper claro que Marina es la mujer de su vida, pero Jesús también es humano y se equivoca. Me he equivocado ”, comenzó.

A Isaac no le sentaron nada bien esas palabras de la presentadora y se marchó muy ofendido del plató. Poco después regresó a su sitio, pero la discusión siguió subiendo de tono. Nagore Robles se enfrentó a ‘Lobo’ y le acusó de hablar de Marina y Jesús, lo que estaba negando: “Sí lo has hecho, en la publicidad. Has dicho por favor, quiero que lo sepa todo el equipo”. Sandra Barneda lo ha corroborado.