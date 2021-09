En ‘El Debate de las Tentaciones’ además, pudimos leer el mensaje que Lucía envió a Marina contándole lo que sentía por su chico, aunque, una vez iniciada su relación, sostienen que no pasó nada entre ellos hasta que Isaac dejó a Marina, algo que ella nunca se ha creído. Una vez instalados en Villa Luna, Lucía habla con Patri sobre su examiga y todo lo que pasó entre ellas antes de comenzar su relación con Isaac y asegura que Marina sigue estando enamorada del que fue su chico: “ Marina se hace la dura, pero si no está con Isaac es porque él no quiere estar con ella , porque si él quisiera estar con ella, ella estaría con él”, asegura la andaluza.

Patri pregunta sobre las razones que Isaac le dio a Marina para terminar su relación, pero Lucía es contundente: “Pues que no quería estar con ella y punto”. Además, cree que ha puesto como excusa su corta amistad para hacerse la víctima: “A mí me juzga por lo que he hecho, cuando yo a ella la conozco de dos días y vende una bonita relación de amistad verdadera cuando no es así. Porque ella me criticaba muchísimo a Isaac porque yo lo sé, ¿y ella no ve lo que le ha hecho a Jesús?”, se pregunta. Por su parte, su compañera Patri pregunta si el dolor de Marina viene motivado por la ruptura con Isaac o por haber visto su ego dañado, algo que Lucía tiene muy claro: “Ella se ve todo el tiempo superior a mí y no entiende cómo dejan a un pibón de mujer por mí, que soy normal”, comenta.