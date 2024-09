Tatuajes frecuentes pero también símbolos de grupos ultras: "Podría hacérselos cualquiera"

Las bandas utilizan todo tipo de símbolos para identificar a sus miembros. Cualquiera que no pertenezca a estos grupos puede confundir un diseño bonito con un mensaje encriptado. "Hay muchísimos y la gente dice 'ay, tengo hueco, me lo planto'. Por ejemplo, hay mucha gente que lleva el hacha de Thor y no sabe que puede significar que es un símbolo ultrasur", explica una tatuadora al programa.