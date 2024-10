Uno de los exmiembros del culto religioso contó al juez su intento de suicidio tras haber sido violada por un Testigo: “A ver si en vez de por un pecado de fornicación me iban a expulsar por dos pecados, que era el de la fornicación y el del intento de suicidio. Yo no me quería, yo me agredía yo misma. No quería vivir porque no era capaz de ser buena Testigo y creía que le fallaba a Dios, a mi familia, a mi comunidad… a todo lo que creía que debía ser, ¿no?”, declaraba la testigo.