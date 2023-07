Su marido la dejó por una amiga de la familia: ''Era la madre del novio de mi hija''

‘’Yo no llegué a leer prácticamente casi nada, solo lo cogí infraganti cuando yo ya sospechaba y le cogí el móvil rápidamente, lo único que leí fue ‘Amor’, no me hizo falta nada más porque yo ya lo tenía clarísimo, era una amiga de toda la vida, desde que teníamos cuatro años que íbamos al colegio juntas’’, explica Ana.