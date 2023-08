A Julia y Carlos les separan 19 años: "Mi familia no entendía nuestra relación"

Desde que se conocieron en aquel hospital no han vuelto a separarse: “ La familia no lo entendió, nadie nos apoyaba , mi hijo tiene dos años más que él, pero ahora las cosas han cambiado mucho, mis nietos le llaman el abuelo jovenzuelo”, explicaba Julia.

La familia de Carlos tampoco comprendió que alguien de 20 años se fijase en una mujer de 40: “Yo no dije nada y aparecí un día con ella, todos se sorprendieron pero yo no les di importancia, Julia me pedía que les dijera que ella tenía un hijo para que no se sorprendieran cuando llegásemos con un nieto”.