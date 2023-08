María perdió una pierna tras el terremoto de Lorca: ''Gracias a Dios estoy aquí, otros no lo pudieron contar''

María fue una de las víctimas del terremoto que azotó Lorca el 11 de mayo de 2011

Nuestra invitada se ha sentado en el plató del programa para contar su historia de superación

El 11 de mayo de 2011 un terremoto sacudió la localidad murciana de Lorca causando la muerte de nueve personas y dejando cientos de personas heridas, entre ellas, María, quien ha acudido a ‘La vida sin filtros’ para contar su historia de superación.

‘’Mi vida dio un giro para mí y para todos los que vivimos aquel fatídico terremoto (…) Yo estaba trabajando en la peluquería y en el primer terremoto no salimos, pero en el segundo cometimos el gran error de salir a la puerta y se desprendieron 19 metros de cornisa del edificio y me cayeron encima de las piernas. Con suerte y gracias a Dios estoy aquí, otros no lo pudieron contar’’, explica María sobre el día que perdió la pierna.

Nuestra invitada ha explicado que después del accidente le amputaron la pierna derecha, pero que consiguieron salvarle la otra porque se le salió la cabeza del peroné. Además, ha indicado cómo se sintió cuando los médicos le dieron la terrible noticia:

‘’Cuando el médico me lo dijo, de hecho, como estuve consciente en todo momento, me comentó que me tenía que amputar la pierna y lo único que le dije fue que me amputase lo que quisiera, pero que quería quedarme aquí. La verdad que estoy contenta y feliz de poder estar aquí’’.

María ha explicado que su accidente le cambió la vida en todos los sentidos: ‘’Aquel 11 de mayo me cambió físicamente, tema familiar, económico, laboral’’. Además, ha indicado que tiene muchos momentos de bajón, pero que eso no le ha impedido volver a ser feliz.