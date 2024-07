Vive en una furgoneta por culpa de una inquiokupa: "No puedo tener una vida normal"

Un equipo del programa intenta hablar con la inquilina okupa, pero esta no responde al telefonillo y corta la llamada cuando consiguen localizarla. José lamenta que hay una decisión judicial que le reconoce la vulnerabilidad a él por encima de ella y que ella tendría que tener la voluntad de marcharse: “Si no se va, el mes de agosto es inhábil y me quedaré en la furgoneta a cuarenta grados. Es injusto, no puedo trabajar ni tener una vida normal”, se queja.