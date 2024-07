La lucha del hombre lobo de la India, en 'La vida sin filtros': "Los niños me tenían miedo"

Respecto a la búsqueda de soluciones, la presentadora ha querido saber si se planteaba opciones como los láseres de depilación definitiva, pero Lalit no quiere cambiar su imagen. Los médicos le han ofrecido soluciones de cirugía estética, algunos medicamentos, pero no hay nada que sea 100% seguro ni eficaz y hasta que no tenga 21 años no va a hacer nada. Prefiere ayudar a otras personas que estén en su misma situación y dar visibilidad a su patología.