"Me has dejado la última que se me ha dormido hasta el chocho", le suelta María a Cristina Tárrega sin ningún tipo de miramiento en el momento del saludo, lo que deja a la presentadora sin saber dónde meterse. Rápidamente, decide reírse porque lo cierto es que no se esperaba para nada este tipo de afirmación por parte de una invitada. Pero lo de María no acaba aquí: "Lo tenía dormido, hace chu chu chú, cu chu chú. Lo tengo ahora mismo que si hiciera el amor, no siento nada".