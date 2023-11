Alonso intenta retomar su amor sentimental con Maite con la ayuda de Amador: "¿Te puedo dar un consejo? No te arrastres, no es sexy"

Alonso quiere retomar su relación sentimental con Maite, que trata de superar una terrible adicción. Para ello, acude a buscarla con un ramo de flores en la mano. "¿Estoy guapo?", le dice a Koke. Cuando Maite baja y Alonso le saluda con un cariñoso: "Hola cariño", Maite se sincera con él: "Me estás empezando a agobiar". Pero Alonso no pierde la ilusión. "¿En el buen sentido o en el malo?".

Pero es que, como bien le dice Maite, Alonso tiene dos hijos "y una ex loca del coño". No obstante, Maite le confiesa que si fuera Brad Pitt se lo pensaría... Mientras tanto, Alonso no pierde la ilusión y le cuenta un poco la planificación que tendría si Maite estuviera con él. "¿Te puedo dar un consejo? No te arrastres, no es sexy", le dice Maite.