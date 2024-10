Las escenas que más les costó grabar a los actores de 'LQSA': "Con la ouija no hay día que no haya reído"

"Me pasa como cuando veo 'ET', que lloro. Las tres películas que más he visto en la vida son 'ET', mi favorita, 'Grease' y 'Titanic'. Con 'Titanic' siempre espero que Di Caprio se salve; con ET siempre lloro; y con la ouija... no creo que haya un momento que no me haya meado de la risa", explicó Fernando Tejero. Además, el actor también desvelaba con qué compañero había protagonizado una escena muy divertida en la nueva temporada en la que todo el equipo no pudo parar de reír.