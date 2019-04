El desafío de ‘Baby Shark challenge’ llega a Montepinar: La Chusa y los cuquitos están enganchados

La coreografía de ‘Baby Shark’ también arrasa en Montepinar. Así entretiene La Chusa a Carlota, Nano, Rodri y Ojos de Pollo mientras graban la serie con el ‘Do do do do do do do do, baby Shark, do do do do do do do… Es tan pegadizo el baile y la letra que les tiene completamente enganchados.

'Baby Shark, do do do do do do do do, baby Shark, do do do do do do do…' puede que hayas escuchado esta canción si tienes un bebé. Este tema infantil es un fenómeno viral en Youtube: cuenta con más de 2.500.000.200 visualizaciones.