Enrique llama a Judith: ya sabe quién le ha pegado el virus del papiloma

Enrique tras saber que tiene el papiloma humano comienza a investigar para saber quién se lo ha podido pegar. Y decide llamar a Judith y la respuesta que recibe es muy reveladora: “Que sabías que lo tenías y no me dijiste nada. Lo tuyo clama al cielo. Eres la peor persona que he conocido en mi vida”, le grita muy enfadado Enrique a su ex. Pues sí ha sido la guarrilla pelirroja, como le gusta llamarla el Recio.