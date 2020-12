El nuevo striptease de Amador: “Mira, Palmira, mira, mira, mírame”

Madre mía, Amador ya no sabe qué hacer, no tiene un duro. Ahora solo se dedica a sacarle los perros a una señora muy rica. Y no le da para nada. Palmira le pide que se quede una rato más con ella, se siente muy sola y un poco de compañía no le viene mal: “Te pago una hora más”, le dice. El Cuqui acepta encantado.