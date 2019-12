Supertrivial LQSA: Los vecinos de Montepinar te retan en Navidad

¿No te ha gustado el regalo de Papá Noel? ¿Estás cansado de la comida de Navidad y todavía no han servido el postre? ¿No soportas ni un minuto más a tu cuñada? Ya no tienes excusas para decir que tu día de Navidad ha sido soporífero, estás delante del Trivial más divertido y apasionante que has jugado nunca. El Calendario de Adviento de ‘La que se avecina’ ha estado cargadito de pruebas y juegos con el único objetivo de entrenarte para que superes con éxito este Supertrivial Montepinariano y consigas la recompensa de los fans más top. ¿Estás preparado? Los vecinos de Mirador de Montepinar no te lo van a poner nada fácil.