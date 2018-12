El final de 'La verdad': “¿Estaba viva?”

Tras 16 capítulos , muchas mentiras, muchas medias verdades y diferentes verdades, ‘La verdad’ ha llegado a su final y estamos a punto de desvelartedesapareció.Sí todavía no has tenido el placer de ver el capítulo final de ‘La verdad’, es el momento de que dejes de leer y disfrutes de un capítulo que no te dejara indiferente.

Hay límites que un policía no debe superar

Dispuesto a proteger a Paula (Sarita) y no romper la promesa que le hizo a Enrique McMahón, Marcos Eguía intenta por todos los medios que ‘La verdad’ sobre la mujer que le ha robado el corazón no salga la luz y no duda en intentar eliminar las pruebas que Cirilo guardaba en su casa y que apuntaban directamente a Fernando García sobre la desaparición de la pequeña. Al ver que su plan no va a funcionar, no duda en saltarse todas las normas de su profesión y manipula las pruebas de ADN que sacarían a la luz una mentira que muchos querían que se convirtiera en verdad.