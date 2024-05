Andrea y Álvaro discuten al rememorar su paso por 'La isla de las tentaciones': ''Ya estás con tus paranoias''

Lo que parecía que iba a ser una cena tranquila para la pareja, se ha convertido en todo lo contrario

Andrea le reprocha a Álvaro que le haya dado un beso a Mariona en una prueba de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Álvaro y Andrea estaban cenando tranquilamente en el apartamento del reality show de Mitele PLUS y, lo que parecía que iba a ser una amena velada, se ha transformado en una discusión entre la pareja al rememorar su paso por ‘La isla de las tentaciones’.

‘’Me he quedado un poquillo pillado cuando me has dicho ‘bueno, venga, ven nene’ porque yo no quería ir’’, le confesaba Ávaro a Andrea y ella comenzaba a encenderse: ‘’Tú no querías ir por mí’’.

‘’No, y por mí, cariño. Porque le he dado un beso a Mariona, no he hablado con ella nunca, no la conozco de nada’’, respondía el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, pero Andrea le reprochaba su actitud: ‘’En la isla no hacías nada porque estabas cohibido por mí’’.

‘’En la isla hice lo que hice porque quise, ya está. Qué te pasa ¿ya estás rayada? Porque te conozco hija mía, ya estás con tus paranoias’’, le preguntaba el concursante a su pareja y ella confesaba por qué estaba molesta: ‘’Me has rayado más por lo que me has dicho de en la isla hice lo que quise’’.