Andrea confiesa a Álvaro que conoció a un chico durante el mes que estuvieron separados: “Sentí conexión”

Álvaro y Andrea tienen una conversación de madrugada, pues él quiere saber si ella estuvo con alguien el mes que estuvieron separados. Andrea le confiesa que sintió “ conexión ” con un chico , pero Álvaro no acaba de creerse lo que le cuenta su novia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, en Mitele PLUS .

Es entonces cuando Andrea le confiesa que “ sintió conexión ” con este otro chico, pero Álvaro no se cree para nada el relato de su novia: “Te estás inventando un peliculón, no me cuadra nada”. Pero Andrea no se corta ante estas acusaciones de Álvaro: “ Ya te haré las cuentas ”, le responde indignada.

Tras un rato más de charla en tono bajito, Álvaro se muestra decepcionado con Andrea: “Me has decepcionado un montón. Te tenía arriba y te has bajado un par de escalones. Lo hacemos todo bien y me mientes. Pero ya está, no pasa nada”.