Andrea y Álvaro viven un desayuno muy enfadados lleno de malas contestaciones: "Eres un repelente"

Andrea se ha puesto a hacer unos crepes y le ha preguntado a su novio si quiere desayunar lo mismo. "No, no quiero, guárdatela tú", ha contestado Álvaro un poco tajante. Andrea ha insistido en que lo pruebe: "Voy a hacer tres, al menos para que pruebes un poquito". En ese momento, Álvaro ha saltado de muy malas maneras con Andrea: "No quiero, cariño. Que te las hagas para ti, si estoy diciendo que no quiero es que no quiero".