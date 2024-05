Andrea y Álvaro se molestan con Julen al vacilarles con la fe cristiana: "Sigue diciendo 'Dios' riéndose"

Julen le ha explicado a Andrea que no se está riendo de ellos y que quiere aprender a rezar. Álvaro le ha dicho que seguro que sabe y les está tomando el pelo: "Si te lo sabes, no te hagas el tonto". Julen ha vuelto a decir que no se sabe nada: "Que quiero saberlo... Os lo juro por mi abuela que no me lo sé".