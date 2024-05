"Una conversación con un ex está bastante feo. Con la tontería de que me voy de viajes a Marruecos... a mí esas cosas no me gustan un pelo. Me hubiera dolido menos que me hubiera puesto los cuernos con algún cualquiera del mundo que hable dos mensajes con él . Y más sin saber que yo le había puesto los cuernos y estaba aquí encerrado", comentaba Álex en el 'Trastero' a Mariona.

Álex, que había estado llorando durante varias horas, aseguraba que había pasado "de morir de pena a la rabia" y que incluso en ese momento él era quien no quería volver a retomar la relación. "Yo no hablo con mi ex de coña. Ya no quiero verla. A mí me enseña una conversación de coña con su ex y sofá. Ahora me considero soltero", añadía el participante.