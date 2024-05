Las lágrimas de Álvaro al abrir su corazón como nunca sobre la muerte de su madre: "Estaba mala y no estuve ahí para ella"

Álvaro Álvarez confiesa que se siente culpable tras la muerte de su madre

El ya exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' confiesa que sus amigos no le apoyaron en este duro momento de su vida

Andrea y Álvaro deciden abandonar 'Los vecinos de la casa de al lado' y Gabriela se convierte en nueva concursante

Álvaro y Andrea han decidido abandonar 'Los vecinos de la casa de la cada al lado' al sentirse agobiados por estar rodeados de cámaras y sus constantes discusiones y él abría su corazón y los malos momentos que ha vivido tras la muerte de su madre.

Álvaro, en un confesionario antes de su abandono, se confesaba como nunca antes: "No he podido superar la muerte de mi madre porque, en el momento que ella estaba mala, yo no estaba ahí para ella. Me siento muy culpable".

Y es que confesaba que no aguantaba más la situación en el programa: "Quiero un momento de tranquilidad y de pensar en mí. Si ya he perdido a mi madre que más me da una relación y lo que sea". Algo de lo que también hablaba Andrea: "Si se quiere ir me voy con él porque yo he entrado con él aquí y mi pareja está antes que un reality".

Ya en plató, en la gala en directo, Álvaro confesaba que en ese momento había estallado, entre la pelea con Andrea y todo lo que lleva dentro: "No tenía ganas absolutamente de nada".

"Andrea fue la única que estuvo para apoyarme, de mis amigos vino uno al entierro"

"A veces no lo lleva bien, no lo supera y ha pasado hace un poco más de un año", decía Andrea ante la situación que vive su pareja y Álvaro aseguraba que ella ha sido la que ha estado en estos complicados momentos: "En la muerte de mi madre la única persona que estuvo ahí para apoyarme fue ella, de mis amigos vino uno al entierro, de los demás todavía estoy esperando a que me llamen".