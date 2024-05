La noche más 'hot' de Andrea y Álvaro tras reconciliarse: "La tenía como un bastón"

Álvaro le reprocha a Andrea que se haya acercado a Simone: "Júrame por tu abuelo que no te hubiera gustado pasarle el hielito"

Andrea se reconcilia con Álvaro y tienen un intento de 'edredoning': "Me ha cortado el rollo, déjalo"

Álvaro explota y confiesa la decepción total que siente por Andrea: "Ella tiene cosas buenas para decir de mí tres y yo de ella muchísimas"

Durante la fiesta con Paula y Simone, los dos invitados de 'La isla de las tentaciones', Andrea y Álvaro se han distanciado nuevamente y han tenido un rifirrafe muy particular que ha dejado a Álvaro muy pensativo. Álvaro ha visto que Andrea se ha acercado mucho a Simone durante la celebración.

Tras la fiesta, Andrea le he preguntado a Álvaro qué le ha pasado durante la fiesta. Álvaro muy enfadado le ha respondido con una 'pulla': "Dímelo tú". Andrea le ha vuelto a insistir y le ha reprochado que se ha puesto así porque Simone es guapo y ha hablado con él: "Si el chaval fuera feo no te hubiera molestado, ¿no?"

Álvaro ha empezado a enumerar todo lo que le ha molestado de ella: "Te hubieras dormido con él aquí y yo me hubiera ido a la terraza... Llega el pavo, te pones a mirarle de arriba a abajo, acercándote cada vez más, todo el rato hablando con él... En ningún momento has venido y me has zampado un beso como haces siempre".

Andrea le ha reprochado que ha tenido una actitud muy celosa y le ha menospreciado en la fiesta: "Si no querías ni hablarme y me has dicho que me quitase... ¿Tú sabes la mierda que me has hecho sentir hoy?" Álvaro se ha molestado todavía más en medio de la discusión: "Júrame por tu abuelo que no te hubiera gustado pasarte el hielito con él".

Andrea se lo ha prometido y le ha comentado que está paranoico: "Has visto cosas donde no las hay". Álvaro le ha vuelto a decir de forma muy despectiva cómo ha sido su actitud con Simone: "Conozco a mi burra' y tú no te pones muy dispuesta así como una señorita porque no eres así. Tú eres una marimacho, te pones como te pones". La conversación se terminó y los dos se metieron en la cama.

Cuando las luces se han apagado después de estar discutiendo durante un buen rato, Álvaro y Andrea se han animado a tener sexo tras haberse reconciliado por la pelea de los celos. Ambos han levantado el pulgar para que les levantasen las cámaras y poder tener sexo sin inconvenientes.