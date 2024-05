Las primeras horas de Andrea y Álvaro fuera de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Vuestros tóxicos favoritos están de vuelta"

Andrea ha dicho lo mismo que Álvaro en su primera historia de Instagram tras salir del programa: "Vuestros tóxicos favoritos están de vuelta, os lo vamos a contar todo". Tras esto, Andrea ha explicado que la gente tendría que haber visto la casa en directo para darse cuenta que no eran todo peleas: "Si no te ves el 24 horas no tienes ni p... idea del programa".

Luego ha aclarado que ella ha discutido con casi todo el mundo en el reality, pero que no todo ha sido así y que es normal que el programa ponga lo interesante: "He discutido con Álex, he discutido con Julen, he discutido con Álvaro... Pero no van a poner el 90% que hemos estado de p... madre todos, van a poner el 10% de las peleas".