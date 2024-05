El comentario de Gabriela que acaba en bronca con Álex: "Me la hace y encima se ofende"

Parece que Álex y Gabi no están llevando bien el hecho de tener que coincidir en 'Los vecinos de la casa de al lado' , el reality de mitele PLUS (que puedes ver aquí ), tras su ruptura . Los vecinos se encontraban jugando al juego del ahorcado cuando un comentario de Gabriela ha hecho enfadar a su exnovio.

Álex se queja y le dice que pare ya, que "lleva todo el día igual", pero ella sigue pensando que su ex "se toma las cosas muy a pecho". "Baja dos tonitos, que encima estás muy subidito tú. Tendrá valor... Es que tiene unos cojones así de gordos. Me la hace, me la requetehace y encima te ofendes porque diga una palabra aquí", dice ella. "Si te enfadas, pégate cuatro vueltas y te das cabezazos contra el cristal", remata su enfado cuando él ya se ha marchado.