Álex estalla contra Laura Matamoros y la imita para reírse de ella delante de sus compañeros: "Me caes fatal"

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' reaccionaron a la última gala de 'Supervivientes'. Álex no pudo evitar pronunciarse sobre el supuesto beso que su ex Marieta se habría dado con Gorka en la isla. Además, dedicó unas palabras a Laura Matamoros y se despachó a gusto delante de sus compañeros.

Alba Casillas, Mariona, Napoli, Álex, Gabriela y Julen se juntaron en un apartamento para ver la gala de 'Supervivientes' mientras cenaban unas pizzas y debatían sobre lo que estaba ocurriendo en Honduras. Unas reacciones que no tenían desperdicio... ¡y más teniendo a Álex y Gabriela viendo todo lo que hacía Marieta!

Álex tiene claro que Marieta "se ha inventado" lo del beso... pero se le cambia la cara cuando escucha a Sandra Barneda decir que pueden existir pruebas del acercamiento entre Gorka y su ex. De hecho, todos los concursantes se quedan sin palabras al ver que Laura Matamoros y más compañeros de la edición se sumaban a la versión que Kiko Jiménez destapó en Palapa. Alba Casillas, analizando la situación, pregunta directamente a Álex: "¿Tú crees que se habrán liado?". Éste no duda en responder diciendo: "Ni de coña... no hace nada".