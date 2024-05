Álex, muy harto de que le llamen 'ciervo' por sus infidelidades: "Es un tema que quiero olvidar"

Desde que Gabriela se ha convertido en la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', la tensión ha ido cada vez a más y todo ha explotado por los aires. Las infidelidades de Álex parece que le están pasando factura al concursante, ya que Gabriela y el resto del grupo siempre se lo recuerdan.

La última discusión de Gabriela y Álex ha sido precisamente por llamarle 'ciervo'. Álex se ha tomado muy mal que le haya vacilado y reído de él junto con el resto de compañeros del vecindario. Ambos han tenido una gran bronca y ahora Álex no ha parado de decir al resto que quiere zanjar de una vez por todas el tema de los 'cuernos'. Gabriela se ha sentido ofendida por las voces que ha pegado Álex y ha comentado que encima de ser ella la engañada tiene que aguantar sus enfados.

Álex se ha sentido muy arrepentido por todo el daño que le ha hecho a Gabriela y quiere superar esa etapa de su vida y pasar página. Sin embargo, cada dos por tres le están recordando las cosas que hizo mal en el pasado y se lo ha hecho saber a Napoli y Julen. Al principio Álex ha explicado que la broma no le sienta tan mal: "A mí en un principio no me molesta lo de 'ciervo'.

Por el contrario, en ese momento ha dicho lo que le molesta: "Si yo estoy aquí un día entero y he escuchado 'ciervo' 70 veces, 'toro' 70 veces, pues llega un punto que es un tema que quiero olvidar y cada dos frases me lo estáis recordando". Julen le ha reprochado que eso no se lo tiene que decir a ellos, sino a su expareja, que es la que lo está diciendo: "La que lo recuerda es tu propia pareja".