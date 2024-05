Ana Nicolás entra como nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' dispuesta a desenmascarar a Gabriela

Ana Nicolás se ha convertido en la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' . A la participante la conocimos en 'La isla de las tentaciones 5' participando con Cristian, donde pusieron a prueba su confianza. La pareja no superó la prueba y a pesar de que luego se dieron otra oportunidad, de nuevo rompieron . Más tarde, de Ana supimos que recientemente tuvo una relación con Miguel , uno de los solteros protagonistas de la última edición del reality. Ahora, Ana Nicolás afronta un nuevo reto siendo participante del exclusivo reality de mitele PLUS .

Cuando Ana entraba al final de la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' en el jardín de los apartamentos, donde estaban Julen, Napoli y Gabriela, a la ex de Álex Girona se le cambiaba la cara por completo. A Cristina Boscá no le pasó desapercibida su reacción y le preguntó qué sucedía entre ellas. "La conozco de Murcia. No es amiga, es conocida, pero la conozco", confirmó. Sin embargo, aseguró que su cara se debía a las circunstancias que acababa de vivir, en las que su madre le advirtió de otra infidelidad de Álex.