Mientras Adrián le daba besos a Mariona, ella miraba a cámara y dedicaba una peineta a quienes les han criticado por estar juntos tras su paso por 'La isla de las tentaciones 7' . "Si no os gusta lo que veis, no miréis, ¿vale? Porque yo me quedo con este toda la vida porque es el mejor", decía Mariona en toda una clara declaración de intenciones. Por su parte, Adrián parecía contenido al solo estarse dando besos "como quinceañeros".

En el plató, los colaboradores lo describían como que "rompen muebles". "Hacía mucho que no nos encontrábamos, así que era el momento de aprovecharlo. Lo guay de todo es que no se ve, pero la cama suena mucho. No tenía intenciones porque me daba como vergüenza pero al final hacía tiempo que no encontrábamos...", justificó Mariona.