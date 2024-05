Después del tenso momento que se vivió en la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' cuando la madre de Gabriela anunció que tenía pruebas de otra infidelidad de Álex, el aludido ha comentado con Alba y Mariona la larga conversación que ha mantenido con Gaby al respecto. Flori, la madre de Gabriela, entró en directo asegurando que tenía pruebas sobre una infidelidad que habría cometido en Orihuela y, por mucho que Álex lo negó, Flori se mostró muy segura: "Tengo una foto en la misma discoteca".

Gabriela acabó derrumbándose tras la gala, con la sensación de que van "a machete" a por ella. "Es que ojalá hubiera puesto yo los cuernos a Álex, me alegro de que no le digan nada ni le ataquen, ¿pero que me ataquen a mí? ¿Tanto?", se preguntaba.

Gabriela y Álex han podido hablar de la situación y él les ha contado todos los detalles a Alba y a Mariona tras el entrenamiento matinal. "Le he dicho que tampoco quiero dejar de mentirosa a su madre. Si lo ha dicho, supongo que tendrá algo, pero habrá que ver la foto”, se ha defendido él. “Será, yo que sé, saludando a alguien desde aquí atrás o yo qué sé. Está cansada de ir y que le saquen cosas, pero yo también”, ha alegado.

"Entiendo que la moleste, pero ahora mismo se supone que no estáis. Se supone", le ha respondido Alba. "Tampoco te puede decir más de lo que ya te ha dicho. Al final no ha vuelto contigo", ha razonado. Álex ha sido tajante: “No, ni va a volver conmigo aquí dentro”. Sus compañeras en el Trastero opinan todo lo contrario. "Mira, os doy una semana, y me estoy pasando", ha dicho de inmediato Alba. Mariona también lo tiene claro: "Quizá no volvéis como tal, pero vais a caer".