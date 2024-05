"No hay día que llegue a plató y me pregunten: '¿cómo estás? ¿Estás bien?'. Es que vais a machete a por mí ", dice totalmente rota sobre sus sensaciones tras la gala. Por otro lado, continúa confesando más cosas: "Es que ojalá hubiera puesto yo los cuernos a Álex , me alegro de que no le digan nada ni le ataquen, ¿pero que me ataquen a mí? ¿Tanto?".

Gabriela no puede esconder su enfado tras las palabras de los colaboradores que le han catalogado de estar haciendo un "papelón". Además, lo que más le duele a la concursante es "que no pueda estar Álex esta noche aquí, no poder hablar, que no me explique una mierda, que esté con el rurún, que veo a mi madre... me supera la situación y encima de todo me vacilan con las preguntas".