Disfruta de todo lo que ocurre en 'Los vecinos de la casa de al lado': cinco señales en directo en Mitele PLUS

Gabriela reprocha a Ana Nicolás que la llamara "guarrilla" en un directo en redes sociales

Ana Nicolás le recuerda su paso por 'La isla de las tentaciones' y añade: "Había cosas tipo como las de mi ex que..."

Gabriela y Ana Nicolás sacan a relucir todos sus trapos sucios en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Las dos concursantes son de la Región de Murcia, se conocen de antes del reality y habrían tenido problemas cruzados en el que están implicados sus dos exnovios.

Gabriela reprocha a Ana Nicolás que la llamara "guarrilla" en un directo de redes

La conversación empezó mientras cenaban, todos sentados en el jardín y, cuando parecía reinar la calma, Gabriela pregunta directamente a Ana Nicolás: "El vídeo en directo que hiciste con tu colega Marina...". Antes de que acabara la frase, Ana contesta: "Dije que eras 'guerrillera".

Al escuchar esto, Gabriela le contradice: "No lo dijiste con esa intención, miraste a tu colega como diciendo 'es una guarrilla". Julen, que estaba escuchando sobre los comentarios de Ana Nicolás hacia Gabriela sobre su paso por 'La isla de las tentaciones', añade: "Bueno, es que justo íbamos a eso".

"Ya, pero es que yo no he tenido nunca un problema con ella para que ella piense eso", dice Gabriela. Entonces, Ana Nicolás abre el cajón de los reproches y saca a la luz uno de ellos: "Bueno, ya sabes que había cosas tipo lo que te he dicho de mi ex...". Al decir esto, se hizo un silencio en el jardín.

Ana Nicolás y Gabriela, enfrentadas por sus ex: "Directamente me lo empotro"

Gabriela no piensa quedarse callada y responde al comentario: "Bueno, es que si tú no me preguntas, no lo vas a saber... y lo que no puedes hacer es tomarte la justicia por tu mano". Ana Nicolás, cansada de su compañera, contesta: "Directamente pasé del tema...". A lo que Gabriela inisite: "Pues eso, que si pasas del tema, pasa".

"Yo no te volvía a ver, no sabía qué te habían dicho. A mí tu ex me la bufa, pero me la bufa en el aspecto de que jamás habría tenido algo con él, porque sino lo hubiese tenido ya. Yo no tonteo con él, directamente me lo empotro", le cuenta de forma diecta y clara Gabriela.

Ana Nicolás está dolida por cómo actuó su compañera en el pasado y le pone pone el ejemplo de cómo actuó ella misma: "Yo con lo de tu ex, te escribí y te lo dije a ti". De hecho, ambas hablan de dos conversaciones concretas que mantuvieron a la salida de una discoteca de Murcia. Gabriela, dandole la razón, comenta: "Pero que tú perfectamente te podrías haber tirado a mi ex".

Gabriela inisiste en dejarle claro a Ana Nicolás que "no he tenido ningún tipo de intención, hablé con él, no me cae mal y nos seguimos por Instagram". Para terminar su intervención le cuenta a su compañera que le sentó mal que no le hubiese preguntado en su momento y "no me dijeras nada".