Gabriela y Julen hacen saltar todas las alarmas: se dejan llevar por la pasión con el baile más sensual

A mediodía, cuando el calor empezaba a apretar sobre el jardín, Gabriela y Julen se dejaron llevar ensayando la coreografía que tienen que realizar para este reto semanal.

El profesor iba dándole las instrucciones: "Culo, cadera, culo de nuevo, ¡vuelta!" . Lo que no sabía el experto en baile es que entre Julen y Gabriela existiese tanta química y demostraran tener una complicidad que no había visto entre el resto de inquilinos.

Acto seguido, la inquilina se levantó la camiseta y empezó a ironizar con sus retoques estéticos: "Me operé la tripa, me operé el culo, me voy a operar las tetas otra vez, me cambiaré las células faciales y me cambiaré hasta el dni las veces que me dé la gana".